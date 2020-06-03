Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi!
Denizli'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen emekli işçi Mustafa Ö. (48), evinin mutfak kısmında kendisini asarak, yaşamına son verdi. Mustafa Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaşan eşi ve çığlığına koşan oğulları, sinir krizi geçirdi.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen emekli işçi Mustafa Ö., eşi Müberra Ö. tarafından evlerinin alt katındaki mutfak tavanında kancaya iple asılı olarak bulundu.
Müberra Ö. ve çığlığına koşan 2 oğlu, sinir krizi geçirdi. Komşuların da gelmesiyle sağlık ekibine haber verildi. Aile sakinleştirilmeye çalışılırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.