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  3. 03 Haziran 2020 15:26

Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi!

Denizli'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen emekli işçi Mustafa Ö. (48), evinin mutfak kısmında kendisini asarak, yaşamına son verdi. Mustafa Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaşan eşi ve çığlığına koşan oğulları, sinir krizi geçirdi.

Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi!

Olay, saat 11.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 1040 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. 

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Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi!

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen emekli işçi Mustafa Ö., eşi Müberra Ö. tarafından evlerinin alt katındaki mutfak tavanında kancaya iple asılı olarak bulundu.

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Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi!

Müberra Ö. ve çığlığına koşan 2 oğlu, sinir krizi geçirdi. Komşuların da gelmesiyle sağlık ekibine haber verildi. Aile sakinleştirilmeye çalışılırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. 

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Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi!

Müberra Ö., "Sabah helalleşti anlayamadım. Göz göre göre gitti" diyerek, gözyaşı döktü. 

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