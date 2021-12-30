Müzede definecilerin kazdığı kuyuya düştü

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan Rukiye Ulusoy, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Ulusoy, düştüğü sırada tünelde iki kişiyi gördüğünü söyledi.