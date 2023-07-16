Naci Görür harita üzerinde gösterdi: İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri?
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremiyle ilgili kritik uyarılarda bulundu. Görür, İstanbul'un en riskli bölgelerini harita üzerinde gösterdi.
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Görür, "Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyaya yakın. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu" dedi.
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Görür, İBB'nin olası İstanbul depremine karşı dayanıksız olduğunu düşünülen yapıların yenilenmesi çalışmasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.
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Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Naci Görür, "Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu" uyarısında bulundu.
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Görür ayrıca, "Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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