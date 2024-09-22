Naci Görür o rapora itiraz etti: ''Beni affedin sayın bakanım ama...''

Görür "Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr’da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. Yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek." dedi.