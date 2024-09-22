Naci Görür o rapora itiraz etti: ''Beni affedin sayın bakanım ama...''
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı Kahramanmaraş fay etüt raporu sonuçlarına itiraz ederek, ''Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil.'' dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını itiraz etti
Görür "Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr’da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. Yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek." dedi.
"Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğuandolu Fayı tarafından temsil ediliyor" diyen Görür "Bu faylar genellikle 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Ama bu levha sınırının doğusunda, Arap Levhası üzerinde levha sınırı kenar fayları var.
Bunlar kırılmadı. Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir. En iyisi fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim. Buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmelidir. Burası özel bir yerdir." ifadelerini kullandı.