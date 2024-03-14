Naci Görür'den İstanbul için korkutan açıklama: Şu anda uzatmaları oynuyoruz
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da beklenen deprem hakkında endişe verici açıklamalarda bulundu. Görür, olası depremin 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde olabileceğini belirterek, "Uzatmaları oynuyoruz" ifadesini kullandı.
Deprem uzmanlarının İstanbul'u etkileyebilecek büyük deprem hakkındaki uyarıları sürüyor. İstanbullular endeşeli.
Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
"ŞU ANDA UZATMALARI OYNUYORUZ"
Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda 7.6 büyüklüğünde deprem beklendiğini söyledi.
Adalar ve Kumburgaz kolunu işaret eden yer Görür, "İkisi birden kırılırsa 7.6'ya kadar çıkma olasılığı var" dedi. Prof. Dr. Görür katıldığı TGRT yayınında, "6 sene içinde artı-eksi olarak da 10 sene içinde deprem olması bekleniyor. Biz şu anda uzatmaları oynuyoruz. Marmara'da 7 ve üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 47" uyarısını yaptı.
"İSTANBUL'DA YAPI STOKUNUN ARTIRILMASI ZARARI AZALTIR"
Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İstanbul'da 1 Nisan'da seçilecek belediye başkanı şehri depremi hazırlamalı. Tehdit Marmara'da. İlk seçilen belediye başkanı tehdidin nereden geldiğini bilmeli. Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolunda deprem oluşacak. Bunlardan biri Adalar kolu, diğeri de Kumburgaz koludur. Bu iki kolun aynı anda kırılma ihtimali var. 1766'da 3 ay arayla kırılmış. İkisi birden kırılırsa 7.6'ya kadar çıkma olasılığı var. Deprem denince siyasilerin aklına 'yapı stoku' geliyor. İstanbul'da yapı stokunun artırılması zararı azaltır.
"ESAS BEKA MESELESİ DEPREMDİR"
Japonya'da geçtiğimiz günlerde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu ve 120 kişi tesadüfen öldü. Biz her depremde 20 bin, 50 bin civarında ölüm veremeyiz. Bu dünyanın yadırgadığı bir durum ve bu bize yakışmıyor. Siyasilerin 'beka meselesi' dediği şeyleri anlamıyorum. Esas beka meselesi depremdir. Siyasi bir irade istiyorum. Deprem olursa ülkenin bırakın ekonomik bağımsızlığını siyasi bağımsızlığını bile tartışır duruma geliriz.