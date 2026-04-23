Nakliye uçağından bırakılan zırhlı araç hurdaya döndü
İspanya’nın seçkin hava indirme tugayının tatbikatında büyük bir kaza yaşandı. Nakliye uçağından paraşütle bırakılan 600 bin euro (31,6 milyon TL) değerindeki zırhlı araç, paraşüt sistemindeki arıza nedeniyle serbest düşüşle yere çakılarak hurdaya döndü.
Kaynak: İHA
İspanya’nın Guadalajara kentinde yer alan Uceda kasabası yakınlarında geçtiğimiz günlerde düzenlenen tatbikat sırasında binlerce euroluk zırhlı araç hurdaya döndü.
İspanya Kara Kuvvetleri’nin seçkin hava indirme tugayının tatbikatı sırasında Airbus A400M tipi askeri kargo uçağından bırakılan 600 bin euroluk VAMTAC tipi zırhlı araç, bağlı olduğu paraşütlerin açılmaması sonucu yere çakıldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından zırhlı araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
