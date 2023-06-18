Napolyon kirazı bahçede 10, markette 30 lira

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 330 dekar alanda hasadın başladığını söyleyerek, sezonun ilk kirazının kilosunun bahçede 10, markette ise 30 liraya alıcı bulduğunu belirterek, ''İslahiye ilçemizde 330 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen kiraz hasadımız başladı. Rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması sevindiricidir. Sezonun ilk erkenci kirazının kilosu bahçede 10, ancak marketlerde 30 liraya alıcı buluyor. Hasadı devam eden kiraz ise bölgedeki deprem nedeniyle tüccarların ilgisinin beklenilen altında kaldı. Özellikle yaşadığımız deprem felaketinin sonrasında üretime devam eden çiftçilerimiz tüm bunlara rağmen emek verdiği ürünün hasadıyla emeğinin karşılığını alması mutluluk verici” ifadelerini kullandı.