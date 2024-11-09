Narin cinayeti davasında üçüncü gün: ''En önemli delil'' denilen görüntüler izletildi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin G.'nin öldürülmesine ilişkin davada üçüncü duruşma başladı. Ailenin talebi üzerine Arif G.'nin evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, bugünkü duruşmada izletildi.
Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin G. cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 Kasım'da saat 09.00'da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Duruşmada önce Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat B.'ın ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim G.'ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin'in babası Arif G. tanık olarak dinlendi. Daha sonra da Nevzat B.'ın eşi Gazal B. dinlendi.
DÜN TANIKLAR DİNLENDİ
Duruşmanın dünkü ikinci gününde tanıklar Baran G., Osman G., Muhammed K., Maşallah G., 18 yaş altındaki tanıklar M.E.G., A.K., G.G. ve M.G. ile Melek G., Birsen G., Hediye G., Mehmet Selim A., Yasemin G. Vecdi B., Barış G., Ali Rıza G., Ufuk K., Furkan K., Yusuf K., Erhan G., Rojin G., Dilek G., Nesrin G. ve Remziye Ç. dinlendi.
BABA EN ÖNEMLİ DELİL DEMİŞTİ
3'üncü günde duruşma, saat 10.00'da başladı. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi. G. ailesinin tanık ve yakınları, adliyeye toplu şekilde alındı. G. ailesinden 9 kişi, tanık olarak dinlenecek. Diğer yandan ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif G.'nin evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek. Baba Arif G., cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.