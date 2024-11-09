Narin cinayeti davasında üçüncü gün: ''En önemli delil'' denilen görüntüler izletildi

BABA EN ÖNEMLİ DELİL DEMİŞTİ

3'üncü günde duruşma, saat 10.00'da başladı. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi. G. ailesinin tanık ve yakınları, adliyeye toplu şekilde alındı. G. ailesinden 9 kişi, tanık olarak dinlenecek. Diğer yandan ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif G.'nin evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek. Baba Arif G., cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.