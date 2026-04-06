Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen ve cansız bedeni dere kenarında gizlenmiş olarak bulunan minik Narin cinayetinde yargı süreci yeni bir boyut kazandı! Yargıtay'ın N.B. hakkında verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasını "kasten öldürmeye yardım" suçundan bozmasının ardından yeniden yargılama başladı. Sanık N.B.'ın mahkemede amca S.G.'yi suçlayan ifadeleri üzerine Narin'in babası ve akrabaları isyan etti. Mahkeme heyeti salonu boşaltma kararı aldı.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin cinayetinde 4 buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan N.B.'ın yeniden yargılanması sırasında duruşma salonuna gelen Narin'in ailesi, N.B. ile tartışmalarının ardından mahkeme heyeti tarafından salondan çıkartıldı.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Y.G. ağabey E.G. ve amca S.G.'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, N.B.'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin cinayeti davasında anne Y.G., ağabey E.G. ve amca S.G.'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile N.B.'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.