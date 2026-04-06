Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!



Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Y.G. ağabey E.G. ve amca S.G.'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, N.B.'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.