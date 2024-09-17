Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağı dikildi...
Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin'in defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor.
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Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi.
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Çalışmalarda Narin’in mezarı, mermerle kaplandı. Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi. M
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Narin'in defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarı mermerle çevrilirken, başucuna ise gece saatlerinde Türk bayrağı dikildi.
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