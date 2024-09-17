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Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağı dikildi...

Kaynak: DHA
Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak - Resim: 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin'in defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor. 

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Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak - Resim: 2

Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi.

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Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak - Resim: 3

Çalışmalarda Narin’in mezarı, mermerle kaplandı. Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi. M

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Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak - Resim: 4

Narin'in defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarı mermerle çevrilirken, başucuna ise gece saatlerinde Türk bayrağı dikildi.

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