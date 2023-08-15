NASA açıkladı: Temmuz'da 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

NASA dün yaptığı açıklamasında “Genel olarak Temmuz 2023, NASA'nın kayıtlarındaki herhangi bir Temmuz ayından 0,24 santigrat derece (C) daha sıcaktı ve 1951 ile 1980 arasındaki ortalama Temmuz ayından 1.18 C daha sıcaktı” ifadelerini kullandı.