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NASA açıkladı: Temmuz'da 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

NASA'dan bilim insanları, 1880'den itibaren en sıcak ayın Temmuz 2023 olduğunu teyit etti.

NASA açıkladı: Temmuz'da 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Resim: 1

NASA dün yaptığı açıklamasında “Genel olarak Temmuz 2023, NASA'nın kayıtlarındaki herhangi bir Temmuz ayından 0,24 santigrat derece (C) daha sıcaktı ve 1951 ile 1980 arasındaki ortalama Temmuz ayından 1.18 C daha sıcaktı” ifadelerini kullandı. 

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NASA açıkladı: Temmuz'da 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Resim: 2

Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölümlerinin özellikle sıcak olduğunu belirten NASA, bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 derece üzerinde sıcaklık artışlarının yaşandığını belirtti.

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NASA açıkladı: Temmuz'da 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Resim: 3

10 BİNLERCE İSTASYON VERİLERİ

Sıcaklıkta rekor kıran Temmuz 2023'te, özellikle son kırk yılda belirgin hale gelen sera gazı emisyonlarından kaynaklanan uzun vadeli insan kaynaklı ısınma eğiliminin sürdüğü ortaya kondu. 

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NASA açıkladı: Temmuz'da 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Resim: 4

NASA’nın on binlerce metroloji istasyonundan alınan yüzey hava sıcaklığı verilerine göre 1880'den bu yana en sıcak beş Temmuz ayının, son beş yıl içinde yaşandığı vurgulandı.

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