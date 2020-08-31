NASA, ''büyük afet'' denilen bölgenin uydu görüntülerini paylaştı
NASA, ABD Başkanı Donald Trump'ın ''büyük afet'' olarak nitelendirdiği California'nın uydu görüntülerini paylaştı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin California eyaletinde haftalardır devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini paylaştı.
NASA'nın Terra uydusu tarafından çekilen ve 26 Ağustos’a ait görüntüler, yangınların yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.
ABD basını haftalardır süren yangınların yalnızca 3'te birinin kontrol altına alındığını ve yüzlerce kişinin evlerinden olduğunu belirtti. Uzmanlar telef olan hayvanların sayısının da çok yüksek olduğunu ifade etti.