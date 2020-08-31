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  3. 31 Ağustos 2020 16:56

NASA, ''büyük afet'' denilen bölgenin uydu görüntülerini paylaştı

NASA, ABD Başkanı Donald Trump'ın ''büyük afet'' olarak nitelendirdiği California'nın uydu görüntülerini paylaştı.

NASA, ''büyük afet'' denilen bölgenin uydu görüntülerini paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin California eyaletinde haftalardır devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini paylaştı.

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NASA, ''büyük afet'' denilen bölgenin uydu görüntülerini paylaştı

NASA'nın Terra uydusu tarafından çekilen ve 26 Ağustos’a ait görüntüler, yangınların yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

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NASA, ''büyük afet'' denilen bölgenin uydu görüntülerini paylaştı

ABD basını haftalardır süren yangınların yalnızca 3'te birinin kontrol altına alındığını ve yüzlerce kişinin evlerinden olduğunu belirtti. Uzmanlar telef olan hayvanların sayısının da çok yüksek olduğunu ifade etti.

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NASA, ''büyük afet'' denilen bölgenin uydu görüntülerini paylaştı

Trump geçtiğimiz Pazar, California'da devam eden yangınlar için 'büyük afet' ilan etmişti. California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.

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