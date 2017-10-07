NASA, İstanbul Boğazı'nı paylaştı; inanılır gibi değil !
NASA'nın her gün farklı bir görseli seçtiği günün fotoğrafında dün İstanbul Boğazı'nı paylaştı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu dün İstanbul Boğazı oldu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.
Öte yandan Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 'timelapse' video özelliğine gelen güncelleme ile kullanıcılar artık dünyanın 1984 yılından bugüne kadar geçirdiği büyük değişimi izleyebiliyor. Bu özellik sayesinde İstanbul'un 32 yıllık değişimi de uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İşte İstanbul'un geçirdiği değişim...
(1984)