NASA paylaştı: İşte Güneş'in sıra dışı fotoğrafı

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Diğer taraftan, gülümseyen Güneş fotoğrafı yayınlandığından beri çevrimiçi olarak çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Birçok kişi görüntüyü çocuk programı Teletubbies'te yer alan Gübeş’e benzetirken, bazıları da bir bisküviye benzetti.