NASA paylaştı: İşte Güneş'in sıra dışı fotoğrafı
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş’in gülümsermiş gibi göründüğü sıra dışı bir fotoğrafını paylaştı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) bir uydusu, bu haftanın başlarında Güneş’in gülümsüyor gibi göründüğü bir kare yakaladı.
Fotoğrafı Twitter’da paylaşan NASA şu açıklamayı yaptı:
“Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (NASA's Solar Dynamics Observatory) Güneş’i 'gülümserken’' yakaladı. Ultraviyole ışıkta görünen, Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı Güneş rüzgarlarının uzaya doğru fışkırdığı bölgelerdir.”
NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş aktivitesinin nasıl oluştuğunu ve uzay havasını nasıl yönlendirdiğini araştırmayı amaçlayan bir araştırma kuruluşu olarak görev yapıyor. İlk olarak 11 Şubat 2010'da fırlatılan gözlemevinin uzay aracı, Güneşin içini, atmosferini, manyetik alanını ve enerjisini ölçerek çeşitli veriler paylaşıyor.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Diğer taraftan, gülümseyen Güneş fotoğrafı yayınlandığından beri çevrimiçi olarak çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Birçok kişi görüntüyü çocuk programı Teletubbies'te yer alan Gübeş’e benzetirken, bazıları da bir bisküviye benzetti.