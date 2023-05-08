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NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti

İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. Denizdeki renk değişimi NASA'nun uydu görüntüleri de yansıdı.

NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti - Resim: 1

Geçen yıllarda evsel ya da sanayi atıkları nedeniyle çeşitli bölgelerinde renk değişimlerini yaşanan İzmit Körfezi, bu kez turkuaz renge büründü. Yaşanan renk değişimi Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde daha yoğun olarak görüldü. 

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NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti - Resim: 2

Renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı. NASA’nın resmi internet sitesinden 4 Mayıs tarihinde paylaşılan görüntülerde, İzmit Körfezi’nin turkuaz renkte olduğu ve yaşanan renk değişiminin İzmit Körfezi’nden başlayıp, Pendik açıklarına kadar devam ettiği görüldü. (DHA)

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NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti - Resim: 3
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NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti - Resim: 4
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