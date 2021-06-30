NASA ''Vay be'' diyerek paylaşmıştı... İnsan girişi yasaklandı

"2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 644 ve 383 Sayılı KHK'nın 10-a maddesi çerçevesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalan Kadın Azmağımızın su seviyesinin azalması, içine girilmesinden kaynaklanan canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi, sürekli kirlenmesi ve içine çöp atılması gibi sorunları ortadan kaldırmak, bu hazinemizi bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarabilmek için alanın geçici bir süreyle kapatılması kararı alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. "