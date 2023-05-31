NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi!

NASA'nın bu araştırma paneli, fizikten astrobiyolojiye kadar çeşitli alanlarda uzmanların bir araya geldiği bir yapı. Bu yapı UFO'lar hakkındaki gözlemlerini hükümet ve ticari sektörlerden toplanan verileri incelemek amacıyla geçtiğimiz yılın Haziran ayında kurulmuştu.