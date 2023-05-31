  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi!

NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak edilen UFO konusunda tarihi bir açıklama yaptı.

NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! - Resim: 1

NASA'DAN TARİHİ AÇIKLAMA: UFOLARIN VARLIĞI KABUL EDİLDİ

NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

1 / 8
NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! - Resim: 2

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

NASA, dünya genelinde sıkça karşılaştığı ancak henüz tam olarak çözemediği uçan metal kürelerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerin, Ortadoğu’da uçan bir MQ-9 Reaper İHA tarafından kaydedildiği belirtildi.

2 / 8
NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! - Resim: 3
3 / 8
NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! - Resim: 4

NASA'nın bu araştırma paneli, fizikten astrobiyolojiye kadar çeşitli alanlarda uzmanların bir araya geldiği bir yapı. Bu yapı UFO'lar hakkındaki gözlemlerini hükümet ve ticari sektörlerden toplanan verileri incelemek amacıyla geçtiğimiz yılın Haziran ayında kurulmuştu.

4 / 8