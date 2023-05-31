NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak edilen UFO konusunda tarihi bir açıklama yaptı.
NASA'DAN TARİHİ AÇIKLAMA: UFOLARIN VARLIĞI KABUL EDİLDİ
NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.
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GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
NASA, dünya genelinde sıkça karşılaştığı ancak henüz tam olarak çözemediği uçan metal kürelerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerin, Ortadoğu’da uçan bir MQ-9 Reaper İHA tarafından kaydedildiği belirtildi.
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NASA'nın bu araştırma paneli, fizikten astrobiyolojiye kadar çeşitli alanlarda uzmanların bir araya geldiği bir yapı. Bu yapı UFO'lar hakkındaki gözlemlerini hükümet ve ticari sektörlerden toplanan verileri incelemek amacıyla geçtiğimiz yılın Haziran ayında kurulmuştu.
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