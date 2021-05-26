NASA'nın başkanından korkutan sözler: ''Endişelenmemiz gerekiyor''
NASA'nın yeni başkanı Bill Nelson, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamaları bilim dünyasının gündemine oturdu.
Dünya genelinde 3.5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs (Kovid-19) salgını laboratuvar sızıntısı iddiası ile gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz günlerde ABD'nin sızdırdığı Çin raporlarında ülkenin koronavirüs üzerinde askeri denemeler yaptığı ortaya çıkmıştı.
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Bununla birlikte başlayan tartışmalara NASA'nın başkanı Bill Nelson da katıldı.
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The Verge'ün sorularını yanıtlayan Nelson 'Endişelenmemiz gerekiyor. Bu virüs bir laboratuvardan çıkmış olabilir' dedi.
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