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NASA'nın başkanından korkutan sözler: ''Endişelenmemiz gerekiyor''

NASA'nın yeni başkanı Bill Nelson, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamaları bilim dünyasının gündemine oturdu.

Dünya genelinde 3.5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs (Kovid-19) salgını laboratuvar sızıntısı iddiası ile gündemden düşmüyor.

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Geçtiğimiz günlerde ABD'nin sızdırdığı Çin raporlarında ülkenin koronavirüs üzerinde askeri denemeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Bununla birlikte başlayan tartışmalara NASA'nın başkanı Bill Nelson da katıldı.

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The Verge'ün sorularını yanıtlayan Nelson 'Endişelenmemiz gerekiyor. Bu virüs bir laboratuvardan çıkmış olabilir' dedi.

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