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NASA'nın tanıttığı cennet tatilcilerin gözdesi oldu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti. NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu kameralara yansıdı.

Kaynak: AA
NASA'nın tanıttığı cennet tatilcilerin gözdesi oldu - Resim: 1

Uluslararası Sakin Kentler Birliği Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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NASA'nın tanıttığı cennet tatilcilerin gözdesi oldu - Resim: 2

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabından 2021 yılında Muğla`nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlamasıyla bölgeye olan ilgi her yıl artıyor.

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NASA'nın tanıttığı cennet tatilcilerin gözdesi oldu - Resim: 3

Görünümüyle doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı Deresi`nde teknelerle ve kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa kalma imkanı buluyor.

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NASA'nın tanıttığı cennet tatilcilerin gözdesi oldu - Resim: 4

Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi`ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor.

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