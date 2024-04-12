NASA'nın tanıttığı cennet tatilcilerin gözdesi oldu
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti. NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu kameralara yansıdı.
Uluslararası Sakin Kentler Birliği Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabından 2021 yılında Muğla`nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlamasıyla bölgeye olan ilgi her yıl artıyor.
Görünümüyle doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı Deresi`nde teknelerle ve kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa kalma imkanı buluyor.
Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi`ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor.