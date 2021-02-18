Nasa'nın uzay aracı Perseverance Marsa iniş yapacak

Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak.



Kontrol, Perseverance'taki otonom sistemlerde olacak.