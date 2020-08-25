NATO tatbikatı yüzünden nadir görülen balinalar kıyıya vurdu!
Geçtiğimiz birkaç hafta içinde nadir görülen 29 gagalı balina, NATO tatbikatları nedeniyle Avrupa kıyılarına vurdu.
29 BALİNA AVRUPA KIYILARINA VURDU
Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, nadir görülen 29 gagalı balina Avrupa kıyılarına vurdu. Uzmanlar bunun çevresel faktörlerden ziyade İzlanda kıyılarında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan bir askeri tatbikatın sonucu bir olduğunu söyledi.
İzlanda kıyılarında NATO sonar denizaltı karşıtı tatbikatı Temmuz ayında gerçekleşti ve iki hafta içinde balinalar alışılmadık yerlerde ortaya çıkmaya başladı.
NATO zaman zaman denizaltılara karşı hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek ve savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla müttefikleri ile birlikte çeşitli yerlerde tatbikat yapıyor.