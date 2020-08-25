NATO tatbikatı yüzünden nadir görülen balinalar kıyıya vurdu!

"SONAR CİHAZI BALİNALARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR"

Uzmanların bildirdiğine göre ABD ve NATO tarafından yaygın olarak kullanılan sonar, derin deniz balinası türlerinde dekompresyon hastalığına veya bilinç kaybına neden olarak onların kıyıya vurmasına ve ölümüne neden olabiliyor.