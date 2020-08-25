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  3. 25 Ağustos 2020 17:32

NATO tatbikatı yüzünden nadir görülen balinalar kıyıya vurdu!

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde nadir görülen 29 gagalı balina, NATO tatbikatları nedeniyle Avrupa kıyılarına vurdu.

NATO tatbikatı yüzünden nadir görülen balinalar kıyıya vurdu!

29 BALİNA AVRUPA KIYILARINA VURDU
Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, nadir görülen 29 gagalı balina Avrupa kıyılarına vurdu. Uzmanlar bunun çevresel faktörlerden ziyade İzlanda kıyılarında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından yapılan bir askeri tatbikatın sonucu bir olduğunu söyledi.

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NATO tatbikatı yüzünden nadir görülen balinalar kıyıya vurdu!

İzlanda kıyılarında NATO sonar denizaltı karşıtı tatbikatı Temmuz ayında gerçekleşti ve iki hafta içinde balinalar alışılmadık yerlerde ortaya çıkmaya başladı.

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NATO tatbikatı yüzünden nadir görülen balinalar kıyıya vurdu!

NATO zaman zaman denizaltılara karşı hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek ve savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla müttefikleri ile birlikte çeşitli yerlerde tatbikat yapıyor.

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NATO tatbikatı yüzünden nadir görülen balinalar kıyıya vurdu!

"SONAR CİHAZI BALİNALARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR"
Uzmanların bildirdiğine göre ABD ve NATO tarafından yaygın olarak kullanılan sonar, derin deniz balinası türlerinde dekompresyon hastalığına veya bilinç kaybına neden olarak onların kıyıya vurmasına ve ölümüne neden olabiliyor.

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