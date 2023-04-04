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  4. NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler

NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler

Türkiye'nin onayının ardından Finlandiya resmen NATO üyesi oldu. Peki NATO üyesi ülkeler hangileri? İşte o ülkeler ve NATO'ya katılma tarihleri...

NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler - Resim: 1

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Böylece bugüne kadar 30 ülkenin üye olduğu NATO, Finlandiya'nın da katılmasıyla 31 üye sayısına ulaştı.

NATO'ya bir ülkenin katılabilmesi için, birliğin tüm üye ülkelerinin onay vermesi şartı var.

İşte NATO'daki ülkeler ve katılım tarihleri...

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NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler - Resim: 2

1949

NATO'nun kurucu üyeleri:

Belçika

Kanada

Danirmarka

Fransa

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

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NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler - Resim: 3

1952

Türkiye

Yunanistan

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NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler - Resim: 4

1955

Batı Almanya (1990 yılında ülkenin birleşmesiyle 'Almanya' olarak birlikte yer alıyor)

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