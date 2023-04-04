NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Böylece bugüne kadar 30 ülkenin üye olduğu NATO, Finlandiya'nın da katılmasıyla 31 üye sayısına ulaştı.

NATO'ya bir ülkenin katılabilmesi için, birliğin tüm üye ülkelerinin onay vermesi şartı var.

İşte NATO'daki ülkeler ve katılım tarihleri...