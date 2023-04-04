NATO üye sayısı 31'e çıktı! İşte o ülkeler
Türkiye'nin onayının ardından Finlandiya resmen NATO üyesi oldu. Peki NATO üyesi ülkeler hangileri? İşte o ülkeler ve NATO'ya katılma tarihleri...
Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.
Böylece bugüne kadar 30 ülkenin üye olduğu NATO, Finlandiya'nın da katılmasıyla 31 üye sayısına ulaştı.
NATO'ya bir ülkenin katılabilmesi için, birliğin tüm üye ülkelerinin onay vermesi şartı var.
İşte NATO'daki ülkeler ve katılım tarihleri...
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1949
NATO'nun kurucu üyeleri:
Belçika
Kanada
Danirmarka
Fransa
İzlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Portekiz
Birleşik Krallık
ABD
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1952
Türkiye
Yunanistan
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1955
Batı Almanya (1990 yılında ülkenin birleşmesiyle 'Almanya' olarak birlikte yer alıyor)
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