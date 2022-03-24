NATO zirvesinden dikkat çeken kareler

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Macron, NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekildiği alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada fotoğraf çekiminden önce liderlerle bir süre sohbet etti.