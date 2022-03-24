NATO zirvesinden dikkat çeken kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü. Aile fotoğrafı çekimi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın selamlaşması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere NATO karargahına geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik ediyor.
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MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
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AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Görüşmenin ardından Erdoğan ve Macron, NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekildiği alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada fotoğraf çekiminden önce liderlerle bir süre sohbet etti.
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