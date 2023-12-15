NATO'nun savaş uçakları fotoğrafı yarışmasını, Türk fotoğrafçı kazandı

13 yıla yakın süredir havacılık ve savaş uçakları fotoğrafları çekimi yaptığını söyleyen Doğut, havacılık fotoğrafçılığının Türkiye'de son yıllarda popüler hale gelen, henüz gelişme aşamasında bir fotoğrafçılık türü olduğunu söyleyerek, "Türk havacılık fotoğrafçılarının dünya çapında işler çıkarabileceğini göstermesi açısından çok kıymetli. Umarım bu sayede bu işin bilinirliği daha da artar ve ülkemizde de bizlere daha fazla imkan verilir" diye konuştu. (DHA)