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Navigasyon kurbanı oldu: TIR ara sokakta sıkıştı

Kadıköy’de şoförünün navigasyonu takip ederek ilerlediği iddia edilen TIR, ara sokakta sıkıştı

Navigasyon kurbanı oldu: TIR ara sokakta sıkıştı - Resim: 1

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Güngör yönetimindeki TIR, Haydarpaşa’dan Mersin’e doğru yola çıktı.

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Navigasyon kurbanı oldu: TIR ara sokakta sıkıştı - Resim: 2

Navigasyon yardımıyla hareket eden şoförün aracı Bahariye Caddesi’nde geldiğinde ara sokakta sıkıştı.

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Navigasyon kurbanı oldu: TIR ara sokakta sıkıştı - Resim: 3

Çevrede bulunan vatandaşlar TIR’ı kurtarmak için seferber oldu. Aracın rahat hareket edebilmesi için Bahariye Caddesinde bulunan mantar dubalar çıkarıldı.

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Navigasyon kurbanı oldu: TIR ara sokakta sıkıştı - Resim: 4

Saatler süren çalışmalar sonucu TIR alkışlar eşliğinde kurtarılarak Kuşdili Caddesi’ne çıkarıldı.

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