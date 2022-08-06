Navigasyon kurbanı oldu: TIR ara sokakta sıkıştı
Kadıköy’de şoförünün navigasyonu takip ederek ilerlediği iddia edilen TIR, ara sokakta sıkıştı
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Güngör yönetimindeki TIR, Haydarpaşa’dan Mersin’e doğru yola çıktı.
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Navigasyon yardımıyla hareket eden şoförün aracı Bahariye Caddesi’nde geldiğinde ara sokakta sıkıştı.
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Çevrede bulunan vatandaşlar TIR’ı kurtarmak için seferber oldu. Aracın rahat hareket edebilmesi için Bahariye Caddesinde bulunan mantar dubalar çıkarıldı.
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Saatler süren çalışmalar sonucu TIR alkışlar eşliğinde kurtarılarak Kuşdili Caddesi’ne çıkarıldı.
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