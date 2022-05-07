Nazi düğünü ortalığı ayağa kaldırdı! Hitler'in saltanatını kutladılar

“BU DURUMA ALIŞKINIM”

Genç adam yaşadıklarını "Babam ve amcalarım Nasyonal Sosyalizm'in takipçileri ve çocukluğumdan beri insanlarla yüzleşmek zorunda kaldım. Vuruldum, tükürdüm ve bir keresinde bir adam 'Nazi' diye bağırırken yüzüme silah doğrulttu” diyerek anlatıyor.

Düğün Meksikalı Yahudi toplumundan da büyük tepki aldı. Yapılan açıklamada "Nazizmi savunan ve yücelten her türlü eylemi şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Meksika'daki yetkililer ise konu hakkında sessiz kaldılar, ancak Los Angeles'taki bir Yahudi insan hakları örgütü olan Simon Wiesenthal Center, görevlileri bu akılalmaz olaya karşı "uygun önlemleri almaya" çağırdı.

Merkezdeki uluslararası ilişkiler direktörü Dr. Shimon Samuels bir basın açıklaması aracılığıyla, “Meksika, Holokost'un çarpıtılmasını ve her türlü ırkçılığı kınayan Birleşmiş Milletler kararına oy verdi. Ancak ne devletten ne de insan hakları örgütlerinden bu rezaleti kınayan herhangi bir tepki olmadı” dedi.

Fernando ve Josefina'nın Yahudi cemaatine yönelik duyguları yerel raporlarda ele alınmadı. Gelin, “Hikâye hakkında pek bir şey bilmiyordum ama kocam anlattı ve ben onu destekliyorum çünkü sorumlu bir kocam var” dedi.