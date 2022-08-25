Ne altın ne dolar ne de Euro! İslam Memiş kazandıran yatırımı açıkladı

Altın, yatırımcılar için güvenli liman olsa da fiyatların gümüşe göre çok yüksek olması nedeniyle bazı ülkelerin ve dolar yatırımcısının gümüş stokladığı ifade ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüşe karşın haftanın zirvesine yükselen gümüş fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik bir değerlendirme geldi.