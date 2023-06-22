Ne Antalya ne Bodrum... Bu ilçede rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı

MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA BÜYÜK İLGİ

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesinin de büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu. (DHA)