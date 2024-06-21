Ne Antalya, ne Çeşme ne de Bodrum... İşte Türkiye'nin yaz sıcağında serinlemenin yeni adresi

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından sahanın büyük bir bölümünün 1. derece sit alanı olarak tescillendiğini belirterek, şelalenin incirden, nar ağacına kadar çok zengin bir tabiat örtüsünün içerisinde olduğunu ifade etti.