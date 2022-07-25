Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler

'AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMIYOR'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden tatil için Mollakasım Halk Plajı'na geldiğini belirten Nimet Uçar, "Burası, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı halk plajı. Çok güzel bir yer. Yöre insanının tatil yapabileceği temiz bir plaj. Yoğun bir kalabalık bulunuyor. Kalabalıktan dolayı plajdaki kamelyalar gelenlere yetmiyor. Mollakasım Halk Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor. Doğubayazıt'ta hava sıcaklığı bazen 40 dereceyi buluyor. Biz de serinlemek için buradaki plajı tercih ettik. Tatilimiz çok güzel geçiyor" dedi.