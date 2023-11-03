Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu
Yabancı turistler için Türkiye denince ilk akla gelen tatil rotaları Ege ve Akdeniz olurken karavanlı yabancı turistin tercihi medeniyetlerin buluşma noktası bir ilimiz oldu.
Mardin, yılın ilk 10 ayında 400 bini konaklamalı 1 milyon 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Açık hava müzesini andıran kent, son günlerde karavanlarıyla gelen yabancı turistlerin de tercihi oldu. Almanya’dan karavanıyla gelen Heidi Ettischer, “Hem burada dinleniyoruz, hem de tarihi mekanları geziyoruz. Duşumuzu alıyoruz, elbiselerimizi çamaşır makinesine koyup, gezmeye çıkıyoruz. İnanılmaz güzel burası, çok hoşumuza gitti, bu yüzden tekrar gelmek isteriz” dedi.
Mardin'de bulunan Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Farklı din, dil ve kültürden insanların yıllarca bir arada kardeşçe yaşadığı, tescilli tarihi mekanları ve yöresel lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Mardin, yılın ilk 10 ayında 400 bini konaklamalı, 1 milyon 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Açık hava müzesini andıran kent, karavanla Türkiye’ye gelen turistlerin tercihi oldu. Kentteki bazı arsa sahipleri, arazilerini karavanların park edebileceği alanlara dönüştürüldü.