Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu

Mardin, yılın ilk 10 ayında 400 bini konaklamalı 1 milyon 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Açık hava müzesini andıran kent, son günlerde karavanlarıyla gelen yabancı turistlerin de tercihi oldu. Almanya’dan karavanıyla gelen Heidi Ettischer, “Hem burada dinleniyoruz, hem de tarihi mekanları geziyoruz. Duşumuzu alıyoruz, elbiselerimizi çamaşır makinesine koyup, gezmeye çıkıyoruz. İnanılmaz güzel burası, çok hoşumuza gitti, bu yüzden tekrar gelmek isteriz” dedi.