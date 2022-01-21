Ne elektrik kullanıyorlar, ne telefon, ne de otomobil... Onlar Amişler!
Dünyanın en garip topluluklarının başında gelen Amişler yaşam tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde de dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi birbirinden enteresan topluluklar var. Bunların bşaında da Amişler geliyor.
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Elbetteki bu başka yerlerde yaşamadıkları anlamına gelmiyor ama daha çok bulundukları yer burası. Hikayeleri ise 1600'lü yılların sonlarına dayanıyor.
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Amişler, çamaşır ve bulaşıklarını elde yıkıyorlar, akşamları mum ışığında oturmayı tercih ediyorlar, atlı arabanın yanı sıra zaman zaman bisiklet kullanarak ulaşımı sağlıyorlar ve akşama kadar tarlalarında çalışıp gün batımına yakın evlerine çekiliyorlar.
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Ayrıca Amişler kılık kıyafetlerini son modaya göre değiştirmiyorlar. Yani mezhepleri çıktıktan bu yana aynı şeyi giyiyorlar diyebiliriz.
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