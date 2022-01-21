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Ne elektrik kullanıyorlar, ne telefon, ne de otomobil... Onlar Amişler!

Dünyanın en garip topluluklarının başında gelen Amişler yaşam tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Ne elektrik kullanıyorlar, ne telefon, ne de otomobil... Onlar Amişler! - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde de dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi birbirinden enteresan topluluklar var. Bunların bşaında da Amişler geliyor.

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Ne elektrik kullanıyorlar, ne telefon, ne de otomobil... Onlar Amişler! - Resim: 2

Elbetteki bu başka yerlerde yaşamadıkları anlamına gelmiyor ama daha çok bulundukları yer burası. Hikayeleri ise 1600'lü yılların sonlarına dayanıyor.

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Ne elektrik kullanıyorlar, ne telefon, ne de otomobil... Onlar Amişler! - Resim: 3

Amişler, çamaşır ve bulaşıklarını elde yıkıyorlar, akşamları mum ışığında oturmayı tercih ediyorlar, atlı arabanın yanı sıra zaman zaman bisiklet kullanarak ulaşımı sağlıyorlar ve akşama kadar tarlalarında çalışıp gün batımına yakın evlerine çekiliyorlar.

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Ne elektrik kullanıyorlar, ne telefon, ne de otomobil... Onlar Amişler! - Resim: 4

Ayrıca Amişler kılık kıyafetlerini son modaya göre değiştirmiyorlar. Yani mezhepleri çıktıktan bu yana aynı şeyi giyiyorlar diyebiliriz.

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