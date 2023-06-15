Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın
Uzmanlar altın yatırımcılarına daha fazla kazanmaları için önerdiği altın belli oldu.
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sarraflar vatandaşlara 24 ayar saf altın olan çekme altını öneriyor.
Sivas’ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altın hakkında bilgiler verdi. Urfan, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır” dedi.
Çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Urfan, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır. İkisinin kazancı da aynıdır. Çekme altın paketli olana göre daha avantajlıdır. Bunu vatandaşlarımız pek bilmiyor. Bunu bilezik atölyelerinde daha çok kullanıldığı için çok bilinmiyor. Vatandaşlarımızın asıl kârı ve kazancı çekilmiş altında olacaktır” dedi.
Çekme altın bozdururken makas aralığı daha düşük olduğunu belirten Urfan, şunları kaydetti: