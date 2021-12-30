Ne koronavirüs ne de omicron... Hızla yayılıyor, Türkiye'deki vakalarda artış var!
Halk arasında grip olarak bilinen influenza ile ilgili açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, maske, mesafe ve hijyen kurallarına eskisi kadar uyulmadığı için vaka sayılarının artış gösterdiğine dikkat çekti.
Koronavirüse karşı alınan önlemler sayesinde görülme sayısı 2 yıl içinde oldukça azalan influenza (grip) ile ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Alış, “Koronavirüs salgını başlamadan önce ciddi influenza vakaları varken maske kullanımı, kişilerin el hijyenine dikkat etmesi ve karantinalarla grip vakalarında azalma saptamıştık. Geçen sene de olması gerekenden az vaka gördük fakat önlemlerin azalması, toplu ortamlarda bulunmanın artmasıyla beraber influenza vakalarında artış bekliyorduk. Şu son günlerde kendi hastanemize gelen vakalarda da influenza vakalarında ciddi şekilde artış saptadık” diye konuştu.
Çocuklarda da hem influenzanın hem de diğer viral enfeksiyonların artış gösterdiğine vurgu yapan Alış, “Influenza en az koronavirüs kadar ağır geçen bir hastalık, dolayısıyla da aynı önlemleri maske, el hijyeni, mesafenin korunması önem arz ediyor. Hepimiz çok sıkıldık, hayatımızdan maskelerin çıkmasını istiyoruz ama influenza ve koronavirüs aşılarının tamamlanmadığı bu dönemde biraz daha dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Özellikle 65 yaş üstünün bu dönemde grip aşısı olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Alış, “Influenza gebelerde ve yaşlılarda sıkıntılı seyredebilir. Aynı kurallara dikkat etmek gerekiyor” dedi.
Koronavirüs testinin yanı sıra influenza testiyle de vakaların saptandığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Alış, “Influenza eklem ağrısı, ateş, öksürük tarzı şikâyetler yapabilir. Bu tarz şikayetler geldiği zaman hastaya koronavirüs testi yapılıyor. Koronavirüs testi pozitif olmadığı zaman, ardından influenza testi yapılırsa orada yakalıyoruz” açıklamasında bulundu.