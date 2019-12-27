Binlerce Türk Bansko'ya akın ediyor
Bulgaristan'ın en ünlü kış turizm merkezlerinden Bansko, konumu ve uygun fiyatları nedeniyle Türk turistlerin gözdesi haline geldi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'den 20 bin turisti ağırlayan Bansko, Balkanların en önemli kış sporları merkezlerinden biri.
Milliyet'ten İsmail Şahin'in haberine göre, 4 yıldızlı otellerin 80, 3 yıldızlı otellerin 60 Euro'dan iki kişi konaklayabildiği Bansko'ya bu kış gelecek Türk sayısında %10 artış bekleniyor.
Bir kişinin konaklama ve yiyecek masrafının haftalık 530 euro olduğu Bansko, Batı Avrupa'da özellikle de Fransa gibi ülkelerdeki muadillerinden beş kat daha ucuz.