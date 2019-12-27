  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Aralık 2019 09:40

Binlerce Türk Bansko'ya akın ediyor

Bulgaristan'ın en ünlü kış turizm merkezlerinden Bansko, konumu ve uygun fiyatları nedeniyle Türk turistlerin gözdesi haline geldi.

Binlerce Türk Bansko'ya akın ediyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye'den 20 bin turisti ağırlayan Bansko, Balkanların en önemli kış sporları merkezlerinden biri.

1/ 12
Binlerce Türk Bansko'ya akın ediyor

Milliyet'ten İsmail Şahin'in haberine göre, 4 yıldızlı otellerin 80, 3 yıldızlı otellerin 60 Euro'dan iki kişi konaklayabildiği Bansko'ya bu kış gelecek Türk sayısında %10 artış bekleniyor.

2/ 12
Binlerce Türk Bansko'ya akın ediyor

Bir kişinin konaklama ve yiyecek masrafının haftalık 530 euro olduğu Bansko, Batı Avrupa'da özellikle de Fransa gibi ülkelerdeki muadillerinden beş kat daha ucuz.

3/ 12
Binlerce Türk Bansko'ya akın ediyor

Bansko'da Aralık ayı itibarıyla başlayan kayak sezonu Nisan ayına kadar sürüyor. Bu da bölgeyi oldukça cazip kılan yönlerden biri.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM