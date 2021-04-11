Ne yağan kar, ne soğuk, ne de bembeyaz dağlar Mehmetçik'i durduramadı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatları terörle mücadelesi devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Ağrı'da keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtiçinde ve yurtdışında hainlere yönelik operasyonları devam ediyor.
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Mehmetçiklerimiz bir yandan da vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla 7/ 24 mesai yapıyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da zorlu kış şartlarından yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ağrı'da bulunan 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca hudut emniyeti kapsamında keşif/gözetleme, devriye faaliyetleri icra edildi" denildi. Paylaşımda ayrıca keşif ve devriye faaliyetlerinden fotoğraflara yer verildi.
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