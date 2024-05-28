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Nefes almak bile zor! Termometreler 50 dereceyi geçti

Pakistan, bunaltıcı sıcaklarla mücadele ediyor. Termometreler 50 dereceyi aşarken, sıcak çarpması şikayetiyle hastaneye başvurularda rekor bir artış yaşandı.

Nefes almak bile zor! Termometreler 50 dereceyi geçti - Resim: 1

Termometreler 50 dereceyi aştı. Bunaltıcı havada nefes almak bile zorlaştı.  Pakistan'ın güneyi sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sind Eyaleti'ndeki Mohenjo-Daro alanında sıcaklık 52,2 olarak ölçüldü.

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Nefes almak bile zor! Termometreler 50 dereceyi geçti - Resim: 2

Eyaletteki Sukkur Kenti de sıcak havadan etkilenen yerler arasında. Kent sakinleri İndus nehrine girerek serinlemeye çalıştı.

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Nefes almak bile zor! Termometreler 50 dereceyi geçti - Resim: 3

Sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurulardaysa rekor bir artış oldu.

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Nefes almak bile zor! Termometreler 50 dereceyi geçti - Resim: 4

Doktorlar halkı gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

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