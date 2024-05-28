Nefes almak bile zor! Termometreler 50 dereceyi geçti

Termometreler 50 dereceyi aştı. Bunaltıcı havada nefes almak bile zorlaştı. Pakistan'ın güneyi sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sind Eyaleti'ndeki Mohenjo-Daro alanında sıcaklık 52,2 olarak ölçüldü.