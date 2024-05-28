Nefes almak bile zor! Termometreler 50 dereceyi geçti
Pakistan, bunaltıcı sıcaklarla mücadele ediyor. Termometreler 50 dereceyi aşarken, sıcak çarpması şikayetiyle hastaneye başvurularda rekor bir artış yaşandı.
Termometreler 50 dereceyi aştı. Bunaltıcı havada nefes almak bile zorlaştı. Pakistan'ın güneyi sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sind Eyaleti'ndeki Mohenjo-Daro alanında sıcaklık 52,2 olarak ölçüldü.
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Eyaletteki Sukkur Kenti de sıcak havadan etkilenen yerler arasında. Kent sakinleri İndus nehrine girerek serinlemeye çalıştı.
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Sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurulardaysa rekor bir artış oldu.
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Doktorlar halkı gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
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