Nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu, hastanede kabusu yaşadı

10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz" dedi.