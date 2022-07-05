Nefes darlığı şikayetiyle başvurmuştu, hastanede kabusu yaşadı
Sivas'ta son 3 yıldır karın ve bel ağrısı çeken 72 yaşındaki bir hasta nefes darlığı şikayeti ile gittiği hastanede karnında tespit edilen 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapındaki tümör 4 saatlik operasyonla çıkartıldı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde son 3 yıldır karın ve bel ağrısı çeken T.K., birçok kez hastaneye başvurdu. 4 çocuk annesi Karademir'e, gaz sıkışması, yaşlılık veya kilo aldığı için ağrılarının olabileceği söylendi, net bir teşhis konmadı. Hem ağrıları şiddetlenen hem nefes darlığı çeken T.K., 10 gün önce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen T.K.'e, bazı tetkikler yapıldı. Karademir'in vücudunda; kasıklardan midesine, diyaframı yukarı kaldıracak büyüklükte bir kitle olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan ve 4 saat süren operasyon sonrası T.K.'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkartıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan T.K., taburcu edildi.
Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş, "Kitaplarda 60 kiloya kadar karın içerisi dolduracak kitleler olabileceğini okuyorduk. Fakat 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım. Leğen kemiğinden başlayıp, diyaframı yukarıya kaldıracak kadar büyük bir kitle.
10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz" dedi.