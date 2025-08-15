Nefes darlığı ve göğüs ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Konuya ilişkin konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva, hastanın 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti. Yapılan tetkiklerde kalbin üzerinde yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini ifade eden Dr. Şığva, "Patoloji raporunda Timoma olarak raporlandı. Hastamızı ameliyata hazırladıktan sonra bu hafta operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyatı açık olarak yaptık çünkü kitlenin kapalı yöntemle çıkarılması mümkün değildi. Bu büyüklükte bir Timoma ile ilk kez karşılaştım. Van'da da ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkarıldı" dedi.