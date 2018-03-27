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  3. 27 Mart 2018 11:15

Nehrin üzerinde yürüyordu ! Şimdi tanınmaz halde

Bir dönem Türkiye'de de sihirbazlık gösterileri yayınlanan dünyaca ünlü sihirbaz Steven Frayne (Dynamo) geçirdiği hastalık nedeniyle tanınmaz hale geldi.

Nehrin üzerinde yürüyordu ! Şimdi tanınmaz halde

Frayne'in en önemli ve bilinen gösterisi Londra'daki Thames Nehri'nin 'üzerinde yürüdüğü' bu anlara aitti.




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Nehrin üzerinde yürüyordu ! Şimdi tanınmaz halde

Tedavisi olmayan Crohn hastalığına yakalanan 34 yaşındaki ünlü sihirbaza bakanlar onu tanıyamıyor.


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Nehrin üzerinde yürüyordu ! Şimdi tanınmaz halde

Çocukluğunda midesinden bir kısım aldırmak zorunda kalan adam hayata 'yeni yüzüyle' tutunmaya çalışıyor.


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Nehrin üzerinde yürüyordu ! Şimdi tanınmaz halde

İşte adamın yeni hali..


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