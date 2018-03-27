Nehrin üzerinde yürüyordu ! Şimdi tanınmaz halde
Bir dönem Türkiye'de de sihirbazlık gösterileri yayınlanan dünyaca ünlü sihirbaz Steven Frayne (Dynamo) geçirdiği hastalık nedeniyle tanınmaz hale geldi.
Frayne'in en önemli ve bilinen gösterisi Londra'daki Thames Nehri'nin 'üzerinde yürüdüğü' bu anlara aitti.
Tedavisi olmayan Crohn hastalığına yakalanan 34 yaşındaki ünlü sihirbaza bakanlar onu tanıyamıyor.
Çocukluğunda midesinden bir kısım aldırmak zorunda kalan adam hayata 'yeni yüzüyle' tutunmaya çalışıyor.