Nem bulutları şehri sardı; uçaklar iniş yapamadı

Vatandaşlar, çareyi denize girerek serinlemekte buldu. Sahile gelenlerin bazıları yüzerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Yürüyüş yapanlar, güneşten korunmak için şapka ile dolaşmayı tercih etti. Diğer yandan nem bulutları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. (DHA)