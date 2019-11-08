Nemrut Dağı'nda gizemli olay böyle fotoğraflandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Vadi Doğa Sporları Kulübü ailesi olarak her hafta sonu ayrı bir alana etkinlik düzenliyoruz. Bu haftaki etkinliğimiz dünyanın ikinci, Türkiye’nin birinci büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü’ne bir etkinlik gerçekleştirdik. İç alan göller bölgesini gezdikten sonra zirve yolculuğumuz başladı. Hiç karşılaşmadığımız bir doğa harikası bir durum yaşadık zirvede. Kuzeydoğu tarafı tamamı sisle kaplı iken güneydoğu ve batı bölgesi sisten eser yoktu. Bulunduğumuz konum çanağın uç kısmı. Nemrut krater çanağının iç kısımdan esen rüzgar, kuzeydoğudan yükselen sisin çanağın iç kısmına yayılmasına izin vermiyordu. Dolayısıyla çanağın sırt boyunca bir tarafı güneşli iken, diğer taraf yoğun sis vardı. Sisin yanında daha da önemlisi ilginç bir olay yaşandı” dedi.