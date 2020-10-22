Nepal'i andıran mahalle ilgi odağı oldu

NEPAL DEĞİL MANİSA

Bölgede halıcılık ve çiftçilik yapıldığını aktaran Altun, "Mahallemizin görünümü bence Demirci'nin köyleri arasında en iyisi. Köyümüz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var. Burada yaşayan insanlar hayatlarından memnun. Buranın koruma altına alınarak restore edilmesini ve daha güzel bir görünüme kavuşturulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.