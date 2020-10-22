Nepal'i andıran mahalle ilgi odağı oldu
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesi'nde kayalık arazideki ahşap ve kerpiçten yapılan bitişik evler, Nepal'i andıran ilginç mimarisiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.
Manisa'nın Demirci ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1200 nüfuslu Kargınışıklar Mahallesi'nde, özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Mahallede kayalık arazideki bitişik ahşap evleri fotoğraflamak isteyenlerin ilgisi yörede yaşayanları memnun ediyor.
Mahalle sakinlerinden Osman Altun, yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin ilgisini çeken evlerin yaklaşık 300 yıllık olduğunu belirterek, "Burada kendi halinde ailelerin yaşadığı evler. Yıllar önce bu evler o zamanın imkanları ile yapılmış. Bu görüntü dışarıdan gelenlerin çok ilgisini çekiyor" dedi.
NEPAL DEĞİL MANİSA
Bölgede halıcılık ve çiftçilik yapıldığını aktaran Altun, "Mahallemizin görünümü bence Demirci'nin köyleri arasında en iyisi. Köyümüz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var. Burada yaşayan insanlar hayatlarından memnun. Buranın koruma altına alınarak restore edilmesini ve daha güzel bir görünüme kavuşturulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Evlerin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Osman Altun, evlerin çatılarının çökmemesi ve akmaması için ilginç yöntemlerin kullanıldığını açıkladı. Altın, “Yuvarlak denilen bir taş evlerin çatılarında gezdiriliyor. Taş üstünde gezdirilince toprağı sıkıyor ve yağmurda akmaları önlüyor. Kendi haline bıraksak evlerin göçmesine neden olur” diye konuştu.