Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen kağıdı sorgulama ekranı
31 Mart 2024 yerel seçimlerine saatler kala vatandaşların oy kullanacağı sandıklar ve detaylar netleşti. İşte YSK seçmen sandık kaydı sorgulama detayları...
31 Mart 2024 yerel seçimlerine artık sayılı günler kala, YSK seçim takvimini uygulamaya devam ediyor. 31 Mart'ta sandık başına gidecek olan seçmenlerin oy kullanacakları merkezler belirlendi ve seçmen kağıtlarının dağıtımıyla bu detaylar netleşti. Ayrıca, seçmen bilgileri internet üzerinden de kontrol edilebilir hale getirildi.
Yerel seçimlerde oy verme işlemi öncesi sandık sorgulama yapmak isteyen kişiler 3 farklı yolu tercih edebilecek. İlk olarak YSK’nın resmi internet adresi üzerinde yer alan ‘sandık sorgulama’ özelliğini kullanan seçmenler oy kullanacakları yeri öğrenebilecek. Sorgulama yapmadan önce üst sekmede yer alan nüfus cüzdanı ve T.C kimlik kartı seçeneklerinden birisinin tercih edilmesi gerekiyor.
Yüksek Seçim Kurulu da seçmen sorgulama işlemleri için kullanıcılara 3 farklı seçenek sunmuştu. Bu seçeneklerden ikincisi olan mobil uygulama ile seçmenler gerekli bilgileri girerek oy verecekleri yerleri öğrenebiliyor. Diğer seçenek ise e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak.
“NEREDE OY KULLANACAĞIM” SORUSU YANIT BULDU
YSK yerel seçim takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlandı. 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlandı.