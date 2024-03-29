Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen kağıdı sorgulama ekranı

Yüksek Seçim Kurulu da seçmen sorgulama işlemleri için kullanıcılara 3 farklı seçenek sunmuştu. Bu seçeneklerden ikincisi olan mobil uygulama ile seçmenler gerekli bilgileri girerek oy verecekleri yerleri öğrenebiliyor. Diğer seçenek ise e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak.

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA