Nesli tehlike altındaki vaşak bu halde bulundu
Hakkari'de nesli tehlike altında olan vaşak yaralı halde bulundu. Ayı saldırısına uğramış olabileceği tahmin edilen vaşağın yaklaşık bir hafta müşahede altında tutulacağı belirtildi.
Hakkari'de, vatandaşlarca yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak tedavi altına alındı.
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Merkeze bağlı Akbulut köyü yakınında, dağ otları toplamaya giden vatandaşlar, yaralı ve bitkin haldeki vaşağı fark etti.
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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
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Merkezde görevli veteriner hekim Faysal Cindioğlu, burada beslenmesi sağlanan vaşağın tedavisine başladı.
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