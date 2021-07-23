Nesli tehlikede olan bu bitkiyi koparmanın cezası 80 bin TL

"KUM OCAKLARI, BİTKİYE BÜYÜK ZARAR VERDİ"

Hatay’daki en büyük sıkıntının kumullara verilen tahribat olduğunu söyleyen Kayıkçı'ya göre, zamanında kum ocakları olarak kullanılan kıyılar ve inşaatlarda denizin kumunun kullanılması bu bitkilere ciddi zarar verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde doğada nesli tehlike altında olan türlerin izlenip korunduğunu söyleyen Kayıkçı, kum zambağını koparıp, zarar veren kişilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.