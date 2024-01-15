Nesli tehlikedeydi, popülasyonu artıyor: Ormanın Hayaleti kamerada!
Türkiye'de son dönemde popülasyonu artan vaşak, bu sefer Tunceli'de görüntülendi.
Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ''Ormanın Hayaleti'' olarak da anılan vaşak bu sefer Tunceli'de ortaya çıktı.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Düzgün Çinkılıç isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Vaşağa bir akraba ziyaretine giderken Sansa Vadisi civarında denk geldiğini belirten Düzgün Çinkılıç, ''Aracı durdurup kısa sürede olsa vaşağı kayıt altına alma şansı yakaladım. Yoldan karşıya geçen vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.
VAŞAK POPÜLASYONU ARTIYOR
Türkiye'de vaşak popülasyonundaki artış dikkat çekiyor. Son aylarda birçok ilimizde vaşak görüntülenmişti. Aralık 2023'te Mersin'in Bozyazı ilçesinde vaşak görüntülenmişti.