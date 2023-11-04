Netanyahu'nun ''silahlanın'' çağrısı sonrası İsrail'den korkutan görüntü

Tel Aviv’de yaşayanlar bisiklet sürerken, sahilde otururken, bebek arabasıyla dahi gezerken ve spor yaparken uzun uzun namlulu silahlar taşıyor. Bebeğini gezdiren bir babanın, sahilde oturan bir çiftin ve köpeğini gezdiren bir adamın “kendini güvende hissetmek” için taşıdığı silahlar bir yandan endişelendiriyor bir yandan halkın kendini savunma iç güdüsünü gösteriyor.