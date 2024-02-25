Netanyahu'ya büyük öfke! Tel Aviv sokakları karıştı

Tel Aviv’in Kaplan Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçen göstericilerin yola barikat kurmak istemesinin ardından polis, göstericileri tazyikli su ve atlı birliklerle durdurmak istedi. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken bir İsrail polisi göstericiyi copla müdahale etti. Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede sırasında yaralananların olduğu öğrenilirken 21 kişi de gözaltına alındı.