Netflix haftanın ''en''lerini açıkladı: Merve Kült zirveye yerleşti
Netflix Türkiye'de 5-11 Haziran tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 29 Mayıs - 4 Haziran 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...
1 / 21
GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
1. Sahte Profil (1. Sezon)
2 / 21
2. Fubar (1. Sezon)
3 / 21
3. Terzi (1. Sezon)
4 / 21