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Netflix haftanın ''en''lerini açıkladı: Merve Kült zirveye yerleşti

Netflix Türkiye'de 5-11 Haziran tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu.

Netflix haftanın ''en''lerini açıkladı: Merve Kült zirveye yerleşti - Resim: 1

 Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 29 Mayıs - 4 Haziran 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

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Netflix haftanın ''en''lerini açıkladı: Merve Kült zirveye yerleşti - Resim: 2

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER 

1. Sahte Profil (1. Sezon)

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Netflix haftanın ''en''lerini açıkladı: Merve Kült zirveye yerleşti - Resim: 3

2. Fubar (1. Sezon)

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Netflix haftanın ''en''lerini açıkladı: Merve Kült zirveye yerleşti - Resim: 4

3. Terzi (1. Sezon)

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